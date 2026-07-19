‘Avcı’ya yakalandılar

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 02:00
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın desteğiyle ‘Telegram’ isimli sosyal medya platformu üzerinden ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
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Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zekâ destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) uygulaması üzerinden yapılan incelemelerde çok sayıda uyuşturucu ticaretine yönelik paylaşım tespit edildi.
Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında tespit edilen 65 Telegram grup ve kanalı erişime kapatıldı. AVCI ilk kez bu operasyonda kullanıldı.