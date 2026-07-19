‘Avcı’ya yakalandılar

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Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zekâ destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) uygulaması üzerinden yapılan incelemelerde çok sayıda uyuşturucu ticaretine yönelik paylaşım tespit edildi.

Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında tespit edilen 65 Telegram grup ve kanalı erişime kapatıldı. AVCI ilk kez bu operasyonda kullanıldı.