Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
7 yaşındaki Baharın kahreden ölümü Üzerine baza kapağı düştü...7 yaşındaki Bahar'ın kahreden ölümü! Üzerine baza kapağı düştü...#Amasya
Giresunspor, Fenerbahçeye sürpriz yapmak istiyorGiresunspor, Fenerbahçe'ye sürpriz yapmak istiyor#Giresunspor
Esenyurtta eski sevgiliden korkunç pusuEsenyurt'ta eski sevgiliden korkunç pusu!#Esenyurt
Avustralya’da sokaklar karıştı Kovid-19 aşısı eyleminden akılalmaz görüntülerAvustralya’da sokaklar karıştı! Kovid-19 aşısı eyleminden akılalmaz görüntüler#Avustralya
Hataysporun hedefi üst sıralarda kalıcı olmakHatayspor'un hedefi üst sıralarda kalıcı olmak#Hatayspor
AB ordusu fikri yeniden alevlendiAB ordusu fikri yeniden alevlendi#AB
Yetim maaşında önemli karar Mahkeme haklı buldu...Yetim maaşında önemli karar! Mahkeme haklı buldu...#Yetim Maaşı
Kanye West, Kim Kardashianı aldatıp aldatıp övünmüşKanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!#Kim Kardashian Kanye West
Didem Kınalı, Bülent Serttaşı polise şikayet etti miDidem Kınalı, Bülent Serttaş'ı polise şikayet etti mi?#Didem Kınalı
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı#Borsa İstanbul
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'daki üstgeçitte korkutan görüntü

#Avcılar #Üst Geçit#Çürüme
Avcılardaki üstgeçitte korkutan görüntü

Avcılar'daki Gümüşpala ile Merkez Mahallesi arasındaki aynı zamanda metrobüs için de kullanılan yaya üstgeçidinin yıllardan bu yana bakılmayan demirlerindeki paslanma ve çürüme tedirgin ediyor.

Haberin Devamı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- Bölgede oturanların 'korku üstgeçidi' olarak nitelendirdiği D-100 Karayolu üzerindeki iki mahalle arasındaki yaya ulaşımını ve metrobüse erişimi sağlayan Şükrübey Durağı üstgeçidinin halini görenler endişelerini dile getirmeden duramıyor. Her gün okul veya işe giderken zorunlu olarak bu üstgeçidi kullanmak zorunda kalanlar bakımsızlıktan demirlerindeki boyayı kabartan oksitlenmeyi gösterirken, üst geçidin ciddi tehlike oluşturduğunu savundu.

Bağlantı yerlerindeki ve taşıyıcı konumundaki ana demir parçalarındaki çürümenin yanı sıra üstgeçidin alt tarafındaki büyük pas ve bakımsızlığı da dikkat çekiyor. Üstgeçide Merkez Mahallesi tarafından sadece basamaklarla çıkılabilirken, Gümüşpala Mahallesi tarafındaki rampalı üç katlı geçiş bulunuyor. Bunun da engelliler veya çocuklu aileler için ayrı bir zorluk oluşturduğu ifade edildi.

Avcılardaki üstgeçitte korkutan görüntü

Haberin Devamı

Yaya geçidindeki çürümeye dikkat çeken Zeynep Çakmak, "Gördüğüm manzara çok korkutucu. Demirler paslanmış, dökülmüş, yıkılmak üzere. Hiç mi kimsenin dikkatini çekmiyor. Her gün yüzlerce, binlerce kişi inip-çıkıyor. Burası çok yoğun bir yer. Ben anlamıyorum. Belediyelerin birim sorunluları bunları görüp neden tedbir almazlar" dedi.

Yaya geçidinin hemen yanındaki bir börekçide çalışan Doğan Şahin, "Günde birçok kişi bu köprüde ayağı takılıp düşüyor. Yol üstünde olduğu için kafasını çarpanlar oluyor. Bazı şeylerin görülmesi gerekiyor. Bayağı eski bir köprü. Allah korusun bir gün birisi ölecek, bir şey olacak. Köprü çok eski, yıkılabilir de" dedi.

Avcılardaki üstgeçitte korkutan görüntü

Yoldan geçen Kani İmranlı ise, "Bazı şeyler için bir şey söylemek gerekmiyor. Buna sadece göz ucuyla bakmanız yeter. Bunun kullanma süresi geçmiş. Kaç yıldır bunun sıkıntısını çekiyoruz" diye konuştu. Üstgeçidi her gün okula gidip-gelmek için iki kez kullanmak zorunda kalan öğrenci Mert Karaçay, "Üzerinden geçerken veya altından bakarsanız hemen anlayabilirsiniz. Bunu onarmak yerine yenisinin yapılması daha tasarruflu olur" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avcılar #Üst Geçit#Çürüme