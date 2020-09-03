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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Avcılar’daki trafik kazasında mucize kurtuluş

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AVCILAR’da otomobil, park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Otomobilin yarısı TIR dorsesinin altına girdi, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Tahkakale Mahallesi’ndeki Ispartakule Bulvarı’nda meydana geldi. 34 VZ 2618 plakalı otomobili kullanan sürücü, hızla giderken henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına park edilmiş TIR’a arkadan çarptı. Otomobilin yarısı TIR dorsesinin altına girerken sürücü hafif yaralandı. Mucize kabilinden kurtulan sürücü, kazanın ardından araçtan çıkarak bir süre kaldırımda oturarak, 112 ekibinin gelmesini bekledi. Başakşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başlarken, sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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