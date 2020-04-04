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DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 15:35,Son Güncelleme:/

Bu görüntüler bugün çekildi... İnsanların canını hiçe saydılar

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Bu görüntüler bugün çekildi... İnsanların canını hiçe saydılar
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Corona Virüsü salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.

Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ilk gününde çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü. Bazı tezgahlarda ise müşteriler sebzeleri elleyerek seçti.

Bu görüntüler bugün çekildi... İnsanların canını hiçe saydılar

Corona Virüsü salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında en son, marketlere ve pazarlara maskesiz girişlerin yasaklandığı açıkladı. Ancak yasağın ilk gününde Avcılar'da kurallara uyulmadı. Talatpaşa Caddesi'nde kurulan pazar alanındaki kalabalık dikkat çekti.

Bu görüntüler bugün çekildi... İnsanların canını hiçe saydılar

Pazara gelenlerin birçoğu maske takmazken, sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü. Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan bazı tezgahlarda müşterilerin sebze ve meyveleri elleyerek seçtikleri görüldü.

Bu görüntüler bugün çekildi... İnsanların canını hiçe saydılar

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