Avcılar'daki operasyonda 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 1 kişi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 13:11

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir ev ve iş yeri ile ve bir araca yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda 83 kilo 600 gram skunk, 6 kilo 850 gram toz esrar olmak üzere toplamda 90 kilo 450 gram gelen uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, narkotik suçları kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yapıldı. Yürütülen çalışma kapsamında dün Avcılar ilçesinde bir adrese, bir iş yerine ve bir araca yönelik yapılan operasyonda Y.A. adlı bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan söz konusu ev ve işyeri ile araçta yapılan araştırmada, valizlere ve kolilere poşet içinde doldurulmuş halde 83 kilo 600 gram skunk, 6 kilo 850 gram toz esrar olmak üzere toplamda 90 kilo 450 gram gelen uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu kaçakçısı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlı, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanması bekleniyor.

