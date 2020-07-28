MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAvcılar'daki kavgada iki genç bıçaklanarak, yaralandı
GeriGündem Avcılar'daki kavgada iki genç bıçaklanarak, yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 11:48,Son Güncelleme:

Avcılar'daki kavgada iki genç bıçaklanarak, yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avcılar'daki kavgada iki genç bıçaklanarak, yaralandı
Abone Olgoogle-news

AVCILAR'da iki genç arasında çıkan kavgada 18 yaşından küçük iki kişi bıçakla yaralandı.

Ambarlı Sahili'ndeki İBB Camii'nin yanında bisikletle dolaşan gençler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. Sahilde devriye gezen 'Gece kartalları' olarak bilinen Emniyet bekçileri kavgaya müdahale ederek iki kişi için 112 ambulansı çağrıldı. Gelen ambulanslarda iki kişiden biri ayakta tedavi edilirken diğeri hastaneye kaldırıldı. Gençler, birbirlerinden şikayetçi olmazken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekibi soruşturmayı sürdürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle