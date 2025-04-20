Avcılar'daki hırsızlık şüphelisi dizi oyuncusu Ümit Gündeş çıktı! Önceden de sabıkası varmış...

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir mağazanın önünde duran valiz, dükkanın önüne gelerek bir süre oturan şüpheli tarafından çalındı.



Aynı şüpheli, aynı gün bölgedeki bir markete de giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

Hırsızlık olaylarının artması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı tespitlerde, şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.



Polis, hırsızlık mağduru olan mağaza ve market yetkilileri tarafından şikayetçi olunmadığı için herhangi bir işlem yapmadı.