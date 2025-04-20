Avcılar'daki hırsızlık şüphelisi dizi oyuncusu Ümit Gündeş çıktı! Önceden de sabıkası varmış...

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, DHA
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 13:16
Avcılar'da bir mağaza önünden valiz çalan şüphelinin, oyuncu Ümit Gündeş olduğu tespit edildi. Daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan oyuncu hakkında mağaza ve market yetkililerinin şikayetçi olmaması sebebiyle işlem yapılmadı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir mağazanın önünde duran valiz, dükkanın önüne gelerek bir süre oturan şüpheli tarafından çalındı.
Aynı şüpheli, aynı gün bölgedeki bir markete de giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.DİZİ OYUNCUSU ÜMİT GÜNDEŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hırsızlık olaylarının artması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı tespitlerde, şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.
Polis, hırsızlık mağduru olan mağaza ve market yetkilileri tarafından şikayetçi olunmadığı için herhangi bir işlem yapmadı.