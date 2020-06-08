Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yıkımı tamamlandı

Risk oluşturduğu gerekçesiyle sökümüne karar verilen minarelerin ardından cami içinde yıkım kararı çıktı. 5 Haziran günü yıkımı başlanan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'deki yıkım çalışması sona erdi. Tamamlanan yıkım çalışması havadan görüntülendi. Camiden geriye ise moloz yığını kaldı. İş makineleri ve işçiler molozlar arasındaki kullanılabilir olan demir parçaları ayırmaya devam ediyor.