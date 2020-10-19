Avcılar'daki baltalı vahşette son dakika gelişmesi! Tutuklandılar

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde park yerini bahane eden Mesut Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçelik, Çakır ailesiyle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 şüpheli, anne Asiye Çakır, baba Mevlüt Çakır ve oğul Şerif Atakan Çakır'a balta ve sopalarla saldırmıştı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildiler. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.