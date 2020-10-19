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Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 17:48 | Son Güncelleme:

Avcılar'daki baltalı vahşette son dakika gelişmesi! Tutuklandılar

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Avcılar'daki baltalı vahşette son dakika gelişmesi! Tutuklandılar
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İstanbul Avcılar'da park yeri yüzünden tartıştıkları aile üyelerine baltayla saldıran şüpheliler "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde park yerini bahane eden Mesut Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçelik, Çakır ailesiyle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 şüpheli, anne Asiye Çakır, baba Mevlüt Çakır ve oğul Şerif Atakan Çakır'a balta ve sopalarla saldırmıştı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildiler. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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