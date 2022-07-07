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Avcılar'da yol verme kavgasında sürücü bıçak çekti! 'Yapma ne olursun, kucağımda çocuğum var'

#Avcılar#Yol Verme Kavgası#Bıçaklı Tehdit
Avcılarda yol verme kavgasında sürücü bıçak çekti Yapma ne olursun, kucağımda çocuğum var

Avcılar'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, sürücülerden biri diğerine bıçak çekti. Eşine bıçak çekildiği sırada yanında bebeğiyle oturan kadın, "Yapma ne olursun, çocuğum var' diye bağırdı. Kadının tepkisi nedeniyle araç sürücüsü geri çekilse de, elinde tuttuğu bıçakla tehdit etmeyi sürdürdü.

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Denizköşkler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, öfkesini kontrol edemeyen sürücü elinde bıçakla aracından indi. Elinde bıçakla, hakaret ve tehdit ederek tartıştığı sürücüye araçtan çıkması için bağırdı.

Avcılarda yol verme kavgasında sürücü bıçak çekti Yapma ne olursun, kucağımda çocuğum var

"YAPMA NE OLURSUN, KUCAĞIMDA ÇOCUĞUM VAR"

Araçta kucağında bebeğiyle oturan kadın, eşiyle tartışan sürücüye "Ağabey yapma ne olursun, kucağımda çocuğum var" sözleriyle tepki gösterdi. Kadının sözleri öfkeli sürücüyü durdurdu ancak, elindeki bıçağı bırakmadan tehditlerine devam etti.

Bu sırada kadın, "Haydi gidelim ne olursun" diyerek eşini ikna etmeye çalıştı. Ancak kendisine bıçak çeken sürücü, "Gel şuraya bir çıkalım teke tek" diye karşılık verdi. Çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılan sürücüler, bir süre sonra oradan ayrıldı. Trafikte yaşanan gerginlik bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Avcılarda yol verme kavgasında sürücü bıçak çekti Yapma ne olursun, kucağımda çocuğum var

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#Avcılar#Yol Verme Kavgası#Bıçaklı Tehdit

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