Avcılar'da yol çöktü, sürücü yaralandı

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi. Bir şirkete ait Hıdır Emretaş yönetimindeki 34 EIJ 347 plakalı hafif ticari araç, sipariş edilen bir ürünü teslim etmek üzere yolun sağına yanaşmak istedi. Ancak, aracın ön lastikleri çöken yola girdi. Sürücü kolundan yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı şirkette çalışan Yaşar Çetinkaya, "Sanırım bu yolda kısa süre önce çalışma yapılmış. Hatalı olduğunu düşündüğümüz bu çalışma sonucu arkadaşımız kolundan incindi, hastaneye kaldırıldı" dedi.

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