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Avcılar’da yıkım sırasında yan binanın duvarı olmayan 2 odası ortaya çıktı

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#Avcılar#Kentsel Dönüşüm#Oda
Avcılar’da yıkım sırasında yan binanın duvarı olmayan 2 odası ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 19:05

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında, bitişik binanın 5'inci katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı.

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Olay bugün Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkımı için iş makineleri yapıldı. Yıkım sorunsuz şekilde tamamlanırken, bitişik binanın 5'inci katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı görüldü. Yapılan incelemede, bina inşa edilirken duvarların yapılmadığı tespit edildi. Dairenin sahibi ile yıkım firması yetkilileri arasında anlaşma sağlandığı, müteahhit firmanın duvarların örülmesi konusunda yardımcı olacağı öğrenildi.

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#Avcılar#Kentsel Dönüşüm#Oda

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