Avcılar'da yıkım sırasında beton blok iş makinesinin üzerine devrildi

Olay sabah saat 09.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, Savaş Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım gerçekleştirilen binada iş makinesi operatörü üst kısımları yıktığı sırada beton blok iş makinesinin üzerine devrildi. Olayı gören diğer çalışanlar operatörün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş makinesinden çıkarılan operatör sağlık ekiplerine teslim edildi. Yahya Dündar isimli iş makinesi operatörü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Operatörün ağır yaralandığı öğrenilirken, polis ve zabıta ekipleri yıkımı yapılan bina çevresine şerit çekerek önlem aldı. Olayı gören bir kişi, "Yıkım çalışması var burada. Çalışırken beton blok üzerine geliyor. Durumu kötüydü." diye konuştu.

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