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Avcılar'da pitbull cinsi köpek sokak kedisini öldürmüştü! Sahibi gözaltına alındı

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#Avcılar#Sokak Kedisi#Pitbull
Avcılarda pitbull cinsi köpek sokak kedisini öldürmüştü Sahibi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 17:35

İstanbul Avcılar’da ağızlığı olmadan dolaştırılan pitbull cinsi köpek, bir sokak kedisini öldürdü. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, G.A. isimli kadını gözaltına aldı. Pitbull ise Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

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İstanbul Avcılar’da Denizköşkler Mahallesi'nde bir kadının ağızlığı olmadan dolaştırdığı yasaklı ırklardan olan pitbull cinsi köpeğin bir sokak kedisini ensesinden ısırarak öldürdüğü anların görüntüleri geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen G.A. isimli kadını Merkez Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.

Şüpheli G.A.'nın köpeğin karnesini gösterememesi üzerine adrese çağırılan Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği barınağa götürdü. Polis merkezine götürülen G.A. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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#Avcılar#Sokak Kedisi#Pitbull

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