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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 09:21,Son Güncelleme:/

Avcılar’da yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın

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Avcılar’da yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın
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Avcılar'da yasağa rağmen bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis ve zabıta ekipleri baskın düzenlendi. Baskında kıraathanede bulunan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında toplu halde bulunulan kafe ve kıraathanelerin kapatılması kararı alınmıştı. Uyarılara ve yasağa rağmen Avcılar Gümüşpala Özgür Sokak'ta faaliyetlerini sürdüren kıraathaneye akşam saatlerinde polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Kıraathane içinde bulunan 8 kişiye alınan tedbirlere uymamaktan 362'şer lira para cezası kesilirken, faaliyetine devam eden kıraathane ise kapatıldı.

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