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Avcılar'da yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi

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#Avcılar#İstanbul#Yangın
Avcılarda yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 17:48

Avcılar'da bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın anında işyerinde bulunan biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

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 Yangın, 16.00 sıralarında Denizköşker Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılarda yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi

Yangın sırasında iş yerinde bulunan biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangının kesin çıkış nedeni yapılan çalışmaların ardından belirlenecek.

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Avcılarda yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi

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#Avcılar#İstanbul#Yangın