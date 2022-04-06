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Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü

#İstanbul#Avcılar#Restoran

İstanbul Avcılar'da bulunan tek katlı restoran çıkan yangında küle döndü.

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Yangın, saat 10.45 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde bulunan tek katlı restoranda çıktı. Restoranın bahçesinde başlayan yangın, restoranın çatısına sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekibi sevk edildi.

Avcılarda yangın çıkan restoran küle döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, restoran küle döndü. Yangın anları ise havadan drone ile görüntülendi.

Avcılarda yangın çıkan restoran küle döndü

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"BİR ANDA ALEVLER BÜYÜDÜ"

Çıkan yangını anlatan Mehmet Salih Bozgat, "Ben inşaatta çalışıyorum. Çatıya çıktım. Hafif bir duman çıktığını gördüm. Aradan biraz vakit geçti. Bir anda alevler büyüdü. İtfaiye geldi. Herhangi bir sorun yok" dedi.

Avcılarda yangın çıkan restoran küle döndü

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#İstanbul#Avcılar#Restoran

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