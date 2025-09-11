×
Avcılar’da yangın 3 binaya sıçradı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2025 07:00

AVCILAR Yeşilkent Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 3 binaya daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 4 binada hasar meydana geldi.

Yangından önce binada oturanlar arasında tartışma çıktığı bir kişinin ise “Bu binayı ateşe vereceğim” dediği öne sürüldü. Mahalle sakinlerinden Ercan Şahin, ilk başta ufak bir duman gördüklerini ancak çatının alev almasının 3 dakikayı bulmadığını söyledi. “İki defa patlama oldu. Tüp patlamasından şüpheleniyoruz” ifadelerini kullandı. Polis, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

