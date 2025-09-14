×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da viyadükteki kediyi kurtarmaya çalışan kadına otomobil çarptı

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Viyadük#Kedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2025 09:58

Avcılar'da viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için aracından inen kadına, koştuğu sırada emniyet şeridinde ilerleyen otomobil çarptı. Kazanın ardından yola savrulan kadına ilk müdahaleyi yanından bulunan kişi yaptı; ardından da otomobilden inen sürücüyü darbetti. Kedi ise tellerden atlayarak uzaklaştı. Kaza ve kavga anları araç içi kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilkent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için durdu. Araçtan inerek kediyi kurtarmak için koşan kadına, emniyet şeridinden gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaşadığı şokun etkisiyle bir süre sonra yerden kalktı.

Avcılarda viyadükteki kediyi kurtarmaya çalışan kadına otomobil çarptı

SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

Kadının yere savrulduğunu gören duran araçlardan birinde bulunan bir kişi araçtan inerek, emniyet şeridinde kazaya neden olan otomobilin sürücüsüne saldırdı. Sürücü yumrukların hedefi olurken kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen taraflardan biri, tellerde mahsur kalan kediye yöneldi. Kedi ise müdahale sırasında tellerden atlayarak uzaklaştı.Yaşanan kaza ve kavga anları başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avcılar#Viyadük#Kedi

BAKMADAN GEÇME!