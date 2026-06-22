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Avcılar’da üç katlı binanın çatısı alev alev yandı

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#İstanbul#Avcılar#Yangın
Avcılar’da üç katlı binanın çatısı alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 01:20

İstanbul Avcılar’da 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Avcılar Firüzköy Mahallesi Kuş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerinde olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Avcılar’da üç katlı binanın çatısı alev alev yandı

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Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar oluştu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken alev alev yanan çatı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#İstanbul#Avcılar#Yangın

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