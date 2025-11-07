Avcılar'da trafikte yumruklu kavga

Haberin Devamı

Avcılar'da trafikte yol verme nedeniyle motosiklet ile hafif ticari araç sürücüsü arasında kavga çıktı.

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsüyle hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada motosiklet sürücüsü araca yanaştı. İkili araçlarından birbirlerine vurmaya başladı.

Daha sonra sürücüler araçlarından inerek kavgaya devam etti. Çevredekilerin de araya girmesiyle kavga bir süre sonra sona erdi.

Haberin Devamı

Beylikdüzü'nde de Esenkent kavşağına dönmek isteyenler beklerken, ana yoldan gelen bir sürücü öne geçmeye çalıştı. Öne geçmeye çalışan sürücüye trafikteki diğer sürücüler tepki gösterdi.