HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da trafikte yumruklu kavga

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Trafik Kavgası#Yol Verme Tartışması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 12:29

Avcılar'da trafikte motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirine yumrukla vurduğu kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Avcılar'da trafikte yol verme nedeniyle motosiklet ile hafif ticari araç sürücüsü arasında kavga çıktı.

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsüyle hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada motosiklet sürücüsü araca yanaştı. İkili araçlarından birbirlerine vurmaya başladı.

Avcılarda trafikte yumruklu kavga

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Daha sonra sürücüler araçlarından inerek kavgaya devam etti. Çevredekilerin de araya girmesiyle kavga bir süre sonra sona erdi.

Avcılarda trafikte yumruklu kavga

Beylikdüzü'nde de Esenkent kavşağına dönmek isteyenler beklerken, ana yoldan gelen bir sürücü öne geçmeye çalıştı. Öne geçmeye çalışan sürücüye trafikteki diğer sürücüler tepki gösterdi.

