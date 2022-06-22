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AvcÄ±lar'da trafikte kanlÄ± saldÄ±rÄ±dan yeni görüntü! Cinayetin nedeni ortaya çÄ±ktÄ±

#Ä°stanbul#AvcÄ±lar#OÄŸuz Bora Tunç

Ä°stanbul AvcÄ±lar'da trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda duran otomobilin iÃ§indeki OÄŸuz Bora TunÃ§'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± geÃ§ekleÅŸtiren iki kiÅŸi adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerin, Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri OÄŸuz Bora TunÃ§ (46) ile bir gÃ¼n Ã¶nce kavga ettikleri, saldÄ±rÄ±yÄ± intikam amacÄ±yla dÃ¼zenledikleri Ã¶ÄŸrenilirken saldÄ±rÄ±ya ait yeni gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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FiruzkÃ¶y Mahallesi'nde 19 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda duran OÄŸuz Bora TunÃ§'a ait otomobile hemen arkasÄ±ndan gelen otomobilden inen kiÅŸiler tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda trafik Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yeÅŸil yandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yavaÅŸÃ§a hareket eden aracÄ±n peÅŸinden koÅŸan saldÄ±rganlardan biri silahÄ±nÄ± Ã§Ä±kararak otomobile doÄŸru ateÅŸ aÃ§tÄ±. ÅžÃ¼pheliler olaydan sonra cadde ortasÄ±nda bÄ±raktÄ±klarÄ± araÃ§larÄ±na binerek olay yerinden hÄ±zla kaÃ§tÄ±.

AvcÄ±larda trafikte kanlÄ± saldÄ±rÄ±dan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Cinayetin nedeni ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ARKADAÅžLARI HASTANEYE BIRAKIP KAÃ‡TI

SaldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanan OÄŸuz Bora TunÃ§, yanÄ±nda bulunan arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan bir hastanenin acil servisinin Ã¶nÃ¼ne bÄ±rakÄ±ldÄ±. Hastane personeli tarafÄ±ndan hemen tedaviye alÄ±nan OÄŸuz Bora TunÃ§ kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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AvcÄ±larda trafikte kanlÄ± saldÄ±rÄ±dan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Cinayetin nedeni ortaya Ã§Ä±ktÄ±

SALDIRIYI Ä°NTÄ°KAM AMACIYLA DÃœZENLEMÄ°ÅžLER

Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada saldÄ±rganlarÄ±n ikisinin kimliÄŸi tespit edildi. ÅžÃ¼pheliler DoÄŸuÅŸ D. ve Arda D.'nin olay gÃ¼nÃ¼ DoÄŸuÅŸ D.'nin dayÄ±sÄ±nÄ±n kiraladÄ±ÄŸÄ± otomobili izinsiz alarak saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenledikleri belirlendi. ÅžÃ¼phelilerle, hayatÄ±nÄ± kaybeden TunÃ§'un bir gÃ¼n Ã¶nce kavga ettiÄŸi ve saldÄ±rÄ±nÄ±n bu kavganÄ±n intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in dÃ¼zenlendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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AvcÄ±larda trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda cinayet Hastane Ã§evresinde de tur atmÄ±ÅŸlarAvcÄ±lar'da trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda cinayet! Hastane çevresinde de tur atmÄ±ÅŸlarHaberi Görüntüle

AvcÄ±lar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bir gÃ¼n sonra teslim olan DoÄŸuÅŸ D. ile Arda D.'nin iÅŸlemleri Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi'nde yapÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin evlerinde yapÄ±lan aramada olayda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen iki adet ruhsatsÄ±z tabanca ele geÃ§irildi. Karakoldaki iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheliler adliyeye sevk edildi.

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AvcÄ±larda trafikte kanlÄ± saldÄ±rÄ±dan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Cinayetin nedeni ortaya Ã§Ä±ktÄ±

SALDIRI ANINI GÃœVENLÄ°K KAMERALARI SANÄ°YE SANÄ°YE GÃ–RÃœNTÃœLEDÄ°

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SilahlÄ± saldÄ±rÄ±ya ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã§evredeki bir gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda duran otomobilin arkasÄ±nda bulunan 3 kiÅŸinin araÃ§tan indiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu sÄ±rada yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yandÄ±ÄŸÄ±nda yavaÅŸÃ§a hareket etmeye baÅŸlayan otomobilin peÅŸinden koÅŸan saldÄ±rganlardan birinin silahÄ±nÄ± Ã§ekerek ateÅŸ ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼phelilerin saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan koÅŸarak, yol ortasÄ±nda bÄ±raktÄ±klarÄ± otomobile binerek kaÃ§tÄ±klarÄ± anlarda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yer aldÄ±.

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#Ä°stanbul#AvcÄ±lar#OÄŸuz Bora Tunç

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