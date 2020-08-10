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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Avcılar'da toplu taşımaya maske denetimi

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Avcılar'da toplu taşımaya maske denetimi
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AVCILAR'da D-100 Karayolu yanyolda minibüs ve otobüsteki yolculara yönelik maske denetimi yapıldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Üniversite Kampusu yakınlarında oluşturdukları denetim noktasında minibüs, İETT ile özel halk otobüslerini durdurarak, şoförler ve yolculara yönelik maske denetimi yaptı. Ayrıca 'Sosyal mesafe' kuralına da titizlikle uyulması istendi. Yolcu ve şoförlerin maske taktığı görülürken maskeleri burunlarının altında bulunan yolculara uyarı yapıldı. Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin sık tekrarlanacağı, uymayanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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