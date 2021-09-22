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Avcılar'da ters yöne giren sürücülere ceza yağdı

#Avcılar#Trafik#İstanbul
Avcılarda ters yöne giren sürücülere ceza yağdı

İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde büyük yoğunluk görülen D-100 karayolundan kaçmak için ilçe merkezine girerek ters yönde giden ve trafiği tehlikeye sokan sürücülere ceza yazıldı.

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)- Sabah saatlerinde Küçükçekmece yönüne yoğun trafik olduğunu gören bazı sürücüler Merkez Mahallesi yönüne girdikten sonra ters yönde ilerleyerek ara sokaklardan geçip D-100'deki yoğunluğun olduğu noktaları aşmaya çalışmaları üzerine polis harekete geçti. Yollarında giden sürücüleri tehlikeye sokan ve ara sokaklarda da trafiğin kilitlenmesine neden olan sürücüler için Namık Kemal Caddesi'nde trafik ekibi görevlendirildi. Trafik ekibi ters yöne dönerek yollarına devam etmek isteyen sürücüleri tek tek durdurarak Karayolları Kanunu'nun 46/2H maddesi uyarınca ters yönde ilerledikleri için bin 339'ar TL ceza uyguladı. Bazı sürücülerin dönüş yaparken polisi fark edince geri çıkarak yollarına devam etmeye çalıştığı görüldü.

Her sabah işlerine gitmek isterlerken karşılarına ters yönden gelen sürücüler nedeniyle çok zor durumda kaldıklarını, sık tartışma hatta kavgaların çıktığını belirten şoförler uygulamadan memnun olduklarını bunun sürekli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

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#Avcılar#Trafik#İstanbul