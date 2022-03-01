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Avcılar'da tekme ve yumruklu otopark kavgası

#Istanbul#Avcılar#Otopark
Avcılarda tekme ve yumruklu otopark kavgası

Avcılar'da bir iş yerinin önünde araç park edilmesi konusunda çıkan tekme ve yumruklu kavgada bir kişi başından yaralandı.

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Olay, geçen cuma sabahı Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zincir markete ait aracın sürücüsü, bir iş yerinin önünde aracı park etmek istedi. Buna karşı çıkan iş yerinin çalışanları, şoför ve yanındaki kişiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Avcılarda tekme ve yumruklu otopark kavgası

Tekme ve yumruklu kavganın ihbar edilmesi üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesi ile taraflar birbirinden ayrılırken, bir kişi başından aldığı darbeyle hafif yaralandı.

Görgü tanıkları kavganın araç park etme konusunda çıktığını, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Avcılarda tekme ve yumruklu otopark kavgası

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#Istanbul#Avcılar#Otopark

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