Avcılar'da tekme ve yumruklu otopark kavgası

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Olay, geçen cuma sabahı Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zincir markete ait aracın sürücüsü, bir iş yerinin önünde aracı park etmek istedi. Buna karşı çıkan iş yerinin çalışanları, şoför ve yanındaki kişiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklu kavganın ihbar edilmesi üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesi ile taraflar birbirinden ayrılırken, bir kişi başından aldığı darbeyle hafif yaralandı.

Görgü tanıkları kavganın araç park etme konusunda çıktığını, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığını söyledi.