Avcılar'da tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti

Olay, 18 Ocak'ta gece saatlerinde Cihangir Mahallesi Boncuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda yürüyen çift arasında çıkan tartışmada kadına tokat atan kişi, birkaç adım attıktan sonra geri dönerek tekme attı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Sokaktaki sesleri duyarak kadının darbedildiğini görenler o anlar cep telefonu kamerasıyla kayderken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören çift, bir sorun olmadığını, darp ve yaralanma olayının yaşanmadığını söyleyerek birbirine sarıldı.

Darbedilen kadının şikayetçi olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.