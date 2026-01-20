×
Avcılar'da tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Cihangir Mahallesi#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 10:41

Avcılar'da tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerini görünce sarıldı. Darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kadın polise şikayetçi olmadığını söyledi.

Olay, 18 Ocak'ta gece saatlerinde Cihangir Mahallesi Boncuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda yürüyen çift arasında çıkan tartışmada kadına tokat atan kişi, birkaç adım attıktan sonra geri dönerek tekme attı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Sokaktaki sesleri duyarak kadının darbedildiğini görenler o anlar cep telefonu kamerasıyla kayderken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu.

Avcılarda tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören çift, bir sorun olmadığını, darp ve yaralanma olayının yaşanmadığını söyleyerek birbirine sarıldı.

Avcılarda tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti

Darbedilen kadının şikayetçi olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

