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Avcılar'da takip ettiği öğrencinin yurduna 'Mutfak görevlisiyim' diyerek girdi! Tacizci gözaltına alındı

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#Avcılar#Öğrenci Yurdu#Gözaltı
Avcılarda takip ettiği öğrencinin yurduna Mutfak görevlisiyim diyerek girdi Tacizci gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 15:53

İstanbul Avcılar'da bulunan kız öğrenci yurduna kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak giren M.K. (29), öğrencilerin odasına girerek bazı eşyaları alırken daha önce takip ettiği kız öğrenciyi bulup, arkadaşlık teklif etti. Öğrencinin tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine güvenlik görevlileri şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.

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Olay, saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaşarak bazı eşyaları alırken bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencinin bulunduğu odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu.

Öğrencinin tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi. M.K.'nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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#Avcılar#Öğrenci Yurdu#Gözaltı

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