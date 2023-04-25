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Avcılar'da tahliye edilen binadakilere 15 gün süre

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#Avcılar#Bina#Tahliye
Avcılarda tahliye edilen binadakilere 15 gün süre
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 16:37

Avcılar'da bir kadının ölümü sonrası 37 yıllık binada oturanlara tahliye için 15 gün süre verildi.

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Avcılar'da Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın dış cephesinden düşen beton Mahbup Uzunay'ın (38) ölümüne neden oldu. Cenazesi dün gece Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Edirne'ye götürülen kadının ölümünün ardından polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri inceleme başlattı. Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri bu sabah binanın bodrum katına inerek inceleme yaptı.

Ekipler inceleme sonucunda binada oturanların tahliye edilerek binanın mühürlenmesine karar verdi. Avcılar Belediyesi önce binayı mühürledi, ancak daha sonra özellikle binadaki iş yerleri ve sağlık merkezi çalışanlarının tepkisi üzerine tahliye için 15 günlük ek süre tanıdı. Binada oturanlar karara sevinirken, sağlık merkezi iptal edilen randevuları yeniden kabul etmeye başladı.

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#Avcılar#Bina#Tahliye

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