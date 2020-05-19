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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Avcılar'da süresi geçmiş ehliyetiyle 'eczaneye gidiyorum' dedi, cezadan kurtulamadı

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Avcılar'da süresi geçmiş ehliyetiyle 'eczaneye gidiyorum' dedi, cezadan kurtulamadı
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KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Avcılar'da süresi geçmiş ehliyeti ile direksiyon başına geçen Iraklı'ya 498 TL para cezası kesildi.

Avcılar'daki Reşitpaşa Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü Muhannet Muhtar A., yakındaki eczaneye gideceğini söyledi,. Polislere gösterdiği uluslararası ehliyetinin süresinin 15 gün önce dolduğu belirlenen Iraklı,, akciğer kanseri annesinin kısa süre Avcılar'daki bir hastanede vefat ettiğini, bu nedenle ülkesine gidip bunu yenileyemediğini söyledi. Muhannet Muhtar A.'ya 'Süresi geçmiş ehliyet ile trafiğe çıkmak' suçundan 498 TL para cezası uygulandı.

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