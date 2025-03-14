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Avcılar'da sokak ortasında kadına yumrukla saldırdı

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#Avcılar#Saldırı#Kadına Şiddet
Avcılarda sokak ortasında kadına yumrukla saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 13:47

Avcılar'da yolda birlikte yürüdüğü kadınla tartışan kişi, yumrukla saldırdı. Saldırgan çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası ile de kaydedilen olayda, caddede yürüyen kişi tartıştığı kadına yumruk attı. Sendeleyen kadın yine saldırganın peşinden yürümeye devam etti. Saldırgan bir süre kaldırımda oturan kadına yine yumruk attı. Kadının çığlığı ile esnaf yardıma koşarken, saldırgan kaçtı. Saldıranın sevgilisi olduğunu belirten kadın, iyi durumda olduğunu ve evine gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine esnaf kadına evine gidene kadar eşlik etti.

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#Avcılar#Saldırı#Kadına Şiddet

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