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Yılmaz OKUR - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 15:21,Son Güncelleme:/

Avcılar'da sır olay! Sürücü kursu sahibi ofisinde ölü bulundu

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İstanbul Avcılar'da bir sürücü kursu sahibi Ercan Özmen, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Üniversite Mahallesi, Mareşal Caddesi'ndeki özel sürücü kursunda meydana geldi. Kurs sahibi Ercan Özmen (43) ile kimliği henüz belli olmayan bir kişi arasında kursun içinde konuşurken henüz bilinmeyen bir nedenle silahını çekerek iki el ateş etti. Saldırgan ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İki merminin isabet ettiğin Ercan Özmen olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıyı haber alıp olay yerine gelen Ercan Özmen’in yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Avcılarda sır olay Sürücü kursu sahibi ofisinde ölü bulundu

 

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