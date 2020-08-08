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Şahin BOZKURT-İhsan DÖRTKARDEŞ/DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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AVCILAR'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Firüzköy Mahallesi Plevne Caddesi'nde sabah saatlerinde Atilla Yılan isimli kişi iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. 

Silah seslerinin duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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