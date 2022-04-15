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Avcılar'da silahlı saldırı: Yol ortasında kafasına sıkıp kaçtılar

#İstanbul#Avcılar#Cinayet
Avcılarda silahlı saldırı: Yol ortasında kafasına sıkıp kaçtılar

Avcılar’da yolda yürüyen bir kişiyi silahla vuran motosikletli saldırganlar, daha sonra yanına gelip kafasına birkaç el ateş ederek öldürdü. Kayıplara karışan saldırganları polis ekiplerinin yakalama çalışmaları sürüyor.

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Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 şüpheli sokak ortasında gördüğü Hürkan Özkan'a henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti. Özkan’ın yaralanarak yere düştüğünü gören şüpheliler, olay yerine tekrar dönerek Özkan'ın kafasına birkaç el daha ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi polis ekiplei ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kurşun kovanlarını ve bazı delilleri  incelemek üzere Emniyet’e götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Hürkan Özkan'ın 25 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Mahalle sakini Hayrani Adıyaman, “Evde tespih diziyordum. O ara 3 el silah sesi geldi. 2’inci sefer silah sesi geldiğinde, adamın vurulduğunu söylediler. Adamı vurmuş, adam yere düşmüş. Ölmedi diye de gelip 3 tane kafasına sıkmış” dedi.

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#İstanbul#Avcılar#Cinayet

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