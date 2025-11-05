Avcılar'da servis bekleyen 10 yaşındaki çocuğu takip edip yanına çağırdı! Annesi gelince kaçtı

Haberin Devamı

Olay, dün sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul 1'inci sınıfa giden 10 yaşındaki kız çocuğu, okul servisine binmek için evlerinin önünde beklemeye başladı. Bu sırada sokağa gelen bir kişi, öğrencinin yanına gelerek konuşmak istediğini söyleyip ısrarla yanına çağırdı.

Şüpheliden korkan çocuk, binaya girerek annesine haber verdi. Bu sırada sokakta beklemeye devam eden şüpheli, servisin gelmesiyle hızla uzaklaştı. Sokağa çıkan anne, şüphelinin peşinden giderken öğrenci servise bindi.

Öğrencinin ailesi, çocuklarının kaçırılma girişiminde bulunmasının ardından polise giderek şikayetçi olurken yaşananlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.