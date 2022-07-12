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Avcılar'da şaşırtan görüntü! Üstgeçit kilit

#İstanbul#Avcılar#Trafik
Avcılarda şaşırtan görüntü Üstgeçit kilit

Kurban Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle Avcılar Sahiline en yakın metrobüs durağında büyük kalabalık görüldü.

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Denizköşkler Mahallesi’ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağına giden üstgeçitte öğleden sonra başlayan aşırı kalabalık akşam saatlerine kadar sürdü.

Avcılarda şaşırtan görüntü Üstgeçit kilit

Sahile gidip-dönenlerin büyük kalabalık oluşturması nedeniyle binlerce kişi metrobüs üst geçidinden geçmekte zorlandı.
Avcılarda şaşırtan görüntü Üstgeçit kilit

Özellikle akşam sahilde dolaşmak isteyenlerin metrobüsle gelerek sahile akın etmesi nedeniyle gündüz dolaşıp evlerine dönmek isteyenler merdivenleri kalabalıktan 15 dakikada çıkmaktan yakındı.
Avcılarda şaşırtan görüntü Üstgeçit kilit

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#İstanbul#Avcılar#Trafik

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