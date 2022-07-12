Avcılar'da şaşırtan görüntü! Üstgeçit kilit

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)
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Kurban Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle Avcılar Sahiline en yakın metrobüs durağında büyük kalabalık görüldü.
Denizköşkler Mahallesi’ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağına giden üstgeçitte öğleden sonra başlayan aşırı kalabalık akşam saatlerine kadar sürdü.
Sahile gidip-dönenlerin büyük kalabalık oluşturması nedeniyle binlerce kişi metrobüs üst geçidinden geçmekte zorlandı.
Özellikle akşam sahilde dolaşmak isteyenlerin metrobüsle gelerek sahile akın etmesi nedeniyle gündüz dolaşıp evlerine dönmek isteyenler merdivenleri kalabalıktan 15 dakikada çıkmaktan yakındı.