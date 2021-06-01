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Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Avcılar'da şaşırtan görüntü!

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Avcılar'da şaşırtan görüntü!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde etkili olan yağış sonrası sokakta çökmeler meydana geldi. Tekerleri çöken yolda oluşan çukurda kalan minibüs, iş makinesiyle kurtarıldı.

İstanbul'da yağan yağmur, dün gece yarısı, kısa süre önce İSKİ tarafından altyapı çalışması yapılan Avcılar Cihangir Mahallesi Karınca Sokak’ta çökmelere neden oldu. Park halindeki bir servis minibüsünün sağ lastikleri çöken yolda oluşan çukurda kaldı. Sabah minibüsünü çıkaramayan sürücü de İSKİ’yi aradı. Gelen görevliler, iş makinesine bağlanan halatlarla minibüsü çekerek, kurtardı.

Avcılarda şaşırtan görüntü

Sokakta yaşayan Turgut Yaman, İSKİ’nin kısa süre önce kanalizasyon çalışması yaptığını toprak ve zemine yeterince dolgu yapılmadığını, gece yağan kısa süreli yağmurun etkisi ile yolun çöktüğünü, minibüsün mahsur kaldığını söyledi. Ekipler minibüsün çıkarılmasının ardından yolda yeniden çalışma başlattı.

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