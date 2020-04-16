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Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 12:25,Son Güncelleme:

Avcılar'da "saksıda uyuşturucu" operasyonu

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Avcılar'da "saksıda uyuşturucu" operasyonu
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AVCILAR'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve polis ekiplerinin düzenlenen operasyonda, 103 saksıda hint keneviri ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Üniversite Mahallesi Uran Caddesindeki bir evden uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adresi fiziki takibe alan polis, eve salı günü saat 21.30 sıralarında operasyon düzenledi. Adreste kimsenin olmadığı belirlenirken, evde yapılan aramalarda 103 saksı içerisinde hint keneviri, 2 termometre, 2 ısıtıcı, 4 ışık düzeneği, 90 litre bitki besin maddesi ve 470 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet ekiplerinin evde arama yaptıkları sırada adrese gelen Aykut Ö.(31), Özkan K.(39) ve Sedat Y.(35) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Aykut Ö.'nün uyuşturucu madde ticareti, 2 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, Özkan K.'nın görevi yaptırmamak için direnme, yağma, 2 yaralama ve uyuşturucu madde bulundurma, Sedat Y.'nin ise hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özkan K. Ve Sedat Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Aykut Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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