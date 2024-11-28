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Olay, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda YeÅŸilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Ã§evredekilerin yaklaÅŸÄ±k 7 ay Ã¶nce eÄŸlence mekanÄ± olarak ruhsat verilmeyen iÅŸ yerinden yoÄŸun alkol kokusu geldiÄŸi ihbarÄ± geldiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine AvcÄ±lar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Polis ekiplerinin adrese yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda; 25 litre etil alkol, iÃ§ki yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan aroma vericiler, 207 doluma hazÄ±r boÅŸ iÃ§ki ÅŸiÅŸesi, 87 dolu alkol ÅŸiÅŸesi bandrolÃ¼, 40 alkol ÅŸiÅŸesi kapaÄŸÄ±, 20 litrelik etil alkol dolu bidon, 5 boÅŸ bidon ile 3 alkolmetre ve beher kabÄ± ele geÃ§irildi. Olayla ilgili bir kiÅŸi ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken iÅŸletme belediye ekipleri tarafÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rlendi.

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Esnaf Recep Acar, "6 aydÄ±r buradan bir koku geliyordu ama neden geldiÄŸini anlamadÄ±k. Ã‡evredeki insanlar da rahatsÄ±z oluyordu. Polise ihbar etmiÅŸler. GÃ¼ndÃ¼z saatleri buraya kimse gelmiyordu" dedi.