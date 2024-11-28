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AvcÄ±lar'da sahte içki imalathane baskÄ±n: 25 litre etil alkol ele geçirildi

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#AvcÄ±lar#Sahte Ä°çki#BaskÄ±n
AvcÄ±larda sahte iÃ§ki imalathane baskÄ±n: 25 litre etil alkol ele geÃ§irildi
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 28, 2024 19:38

AvcÄ±lar'da eÄŸlence mekanÄ± ruhsatÄ± alÄ±namayan iÅŸ yerinde kaÃ§ak iÃ§ki imalatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit eden polis ekipleri adrese yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nda 25 litre etil alkol ele geÃ§irdi.

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Olay, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda YeÅŸilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Ã§evredekilerin yaklaÅŸÄ±k 7 ay Ã¶nce eÄŸlence mekanÄ± olarak ruhsat verilmeyen iÅŸ yerinden yoÄŸun alkol kokusu geldiÄŸi ihbarÄ± geldiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine AvcÄ±lar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Polis ekiplerinin adrese yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda; 25 litre etil alkol, iÃ§ki yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan aroma vericiler, 207 doluma hazÄ±r boÅŸ iÃ§ki ÅŸiÅŸesi, 87 dolu alkol ÅŸiÅŸesi bandrolÃ¼, 40 alkol ÅŸiÅŸesi kapaÄŸÄ±, 20 litrelik etil alkol dolu bidon, 5 boÅŸ bidon ile 3 alkolmetre ve beher kabÄ± ele geÃ§irildi. Olayla ilgili bir kiÅŸi ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken iÅŸletme belediye ekipleri tarafÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rlendi.

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AvcÄ±larda sahte iÃ§ki imalathane baskÄ±n: 25 litre etil alkol ele geÃ§irildi

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Esnaf Recep Acar, "6 aydÄ±r buradan bir koku geliyordu ama neden geldiÄŸini anlamadÄ±k. Ã‡evredeki insanlar da rahatsÄ±z oluyordu. Polise ihbar etmiÅŸler. GÃ¼ndÃ¼z saatleri buraya kimse gelmiyordu" dedi.

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#AvcÄ±lar#Sahte Ä°çki#BaskÄ±n

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