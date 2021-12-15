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Avcılar'da sahte içki baskını: 100 şişe ele geçirildi

#Sahte İçki#Operasyon#Avcılar
Avcılarda sahte içki baskını: 100 şişe ele geçirildi

Son zamanlarda yaşanan sahte alkol zehirlenmelerinin ardından polis ekipleri Avcılar'da bulunan tekel bayilerine yönelik denetim yaptı. Bazı iş yerlerine yapılan baskınlarda ise yaklaşık 100 şişe sahte içki el geçirildi.

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Son günlerde ülke genelinde artan sahte alkol zehirlenmelerinin ardından ekipler harekete geçerek denetimlerini arttırdı. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde de önceki gün alkol zehirlenmesine bağlı bir kişi hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki süren suç örgütlerine yönelik harekete geçti. 

Avcılarda sahte içki baskını: 100 şişe ele geçirildi


Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçe ekipleri, bugün saat 10.00'dan itibaren kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Oluşturulan ekipler tekel bayilerini tek tek kontrol ederek sahte içki satılıp satılmadığını denetledi. 

Öte yandan bazı iş yerlerine düzenlenen baskınlarda yaklaşık 100 şişe sahte içki ele geçirildi. Ekipler sahte veya kaçak içki üretimi, sevki yapan ve satanlara yönelik kapsamlı soruşturma sürdürüyor. İş yerlerinde ele geçirilen içkilerin nereden ve kimler tarafından üretildiği konusunda da araştırma devam ediyor. 

Avcılarda sahte içki baskını: 100 şişe ele geçirildi

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#Sahte İçki#Operasyon#Avcılar

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