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Avcılar'da sağlık görevlileri saldırıya uğradı! 'Barbarlık resmen'

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#İstanbul#Fabri Aybakan#Avcılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 14:53

İstanbul Avcılar'da kalp hastasını almaya giderken geri giden ambulansın otomobillerine çarptığını öne süren aynı binadakilerin ellerinde sopa ile inerek ambulansa saldırmaları ve görevlilerle kavgası güvenlik kamerası ile kaydedildi. Gece yoğun bakıma alınan ve bugün imza atarak hastaneden ayrılan kalp hastası Fabri Aybakan, "Ben saldırıya uğrayan görevlileri görünce acımı unuttum. İstanbul’un göbeği diyoruz ama barbarlık resmen. Hepsinden şikayetçi oldum" dedi.

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Yeşilkent Mahallesi'nde oturan kalp hastası Fahri Aybakan fenalaşınca yakınları hastaneye kaldırılması için ambulans istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yönlendirilen ambulans hastaya ilk müdahaleyi yapmak için bina önüne geldi. İki görevli Aybakan’a müdahale ederken, üst katta oturanlardan biri iddiaya göre "Arabaya çarpacaksınız" diye bağırdı. Bunun hemen ardından binada oturan komşuları ellerine aldıkları sopalarla dışarı çıkarak 112 Acil sağlık ambulansındaki Süleyman Kartal ile yukarıda hastaya müdahale eden Tolga Kaya ve Hasan Demir'e saldırdı.

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İşte sağlık görevlilerinin saldırıya uğradığı anlar...İşte sağlık görevlilerinin saldırıya uğradığı anlar...Haberin Tüm Görselleri

BEYAZ KOD VERİLDİ, 4 GÖZALTI

Görevlilerin 'Beyaz kod' vermesi üzerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler aynı aileden Doğan, Fadime, Ramazan ile Beytullah Şenkaloğlu'nu gözaltına aldı.

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Avcılarda sağlık görevlileri saldırıya uğradı Barbarlık resmen

Başından darbe alıp, kanlar içerisinde kalan sağlık görevlilerinden Süleyman Kartal, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer iki görevli de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kalp hastası Fahri Aybakan, Esenyurt’taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Avcılarda sağlık görevlileri saldırıya uğradı Barbarlık resmen

Binanın yanındaki işyerinin güvenlik kamerası ile de kaydedilen olayda ellerinde sopa ile gelerek ambulansa vuranların daha sonra 112 sağlık görevlileri ile kavga ettikleri görüldü. Yeşilkent’teki polis merkezi görevlileri şüphelilerin ve 112 görevlilerinin ifadelerini alarak güvenlik kamerası kayıtlarını da dosyaya ekledi.

Avcılarda sağlık görevlileri saldırıya uğradı Barbarlık resmen

Şikayetçi olabilmek için kaldırıldığı hastaneden imza vererek ayrılan Fahri Aybakan, yaptığı açıklamada, yarın sabah anjiyo olacağını, kızının da acil tıp teknisyeni olduğunu belirterek, "Olmaması gerekirdi, üzüldük. Sağlık çalışanının kafasına vurmuşlar. Kulağının kemiği çıkmış. Bana müdahale etmeye gelen sağlık görevlilerini görünce acımı unuttum. Sağlık görevlisini kanlar içinde görünce insan kendisini unutuyor. Onlara destek olabilmek için imza atıp hastaneden karakola gelip ifade verdim. Komşular bugün saldırdı ama yarın onlara da ambulans gelebilir. Bana bir şey olsa bunun hesabını kim verecekti? İstanbul’un göbeği diyoruz ama barbarlık resmen. Hepsinden şikayetçi oldum. Ben kendimden vazgeçtim. Sağlık çalışanlarına destek olmak için karakola gittim" dedi.

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Avcılarda sağlık görevlileri saldırıya uğradı Barbarlık resmen

Rojda Usta da, "Arabalarına çarpma da yok. Araçtaki görevli araçtan inemiyor, başına vuruyorlardı. Adam kalpten gidecek ona müdahale edemiyorlar. Çünkü onlara saldırıyorlardı" dedi. 

 AMBULANS ÇALIŞANLARINA SALDIRAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Fadime, Doğan, Ramazan, ve Beytullah Şenkaloğlu bugün emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama' ve 'Tehdit -Hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. 

Avcılarda sağlık görevlileri saldırıya uğradı Barbarlık resmen

 

 

 

 

 

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#İstanbul#Fabri Aybakan#Avcılar

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