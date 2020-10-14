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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Avcılar’da rüzgarın devirdiği ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular

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Avcılar’da rüzgarın devirdiği ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
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AVCILAR’da, şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yola ve park halindeki otomobilin üzerine devrilen ağaç itfaiye erleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Ağacın devrilmesinden kısa süre önce bir grup gencin buradan geçtiği, olası faciadan ucuz kurtulduğu ortaya çıktı.

Avcılar’da rüzgarın devirdiği ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Cihangir Mahallesi’ndeki Hardal Sokak’ta bulunan binanın bahçesindeki ağaçlardan biri, dün akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle büyük gürültüyle yola devrildi. Sokağın trafiğe kapanmasına neden olan çam ağacı, park halindeki otomobile de zarar verdi. Sokaktan geçtikten hemen sonra arkalarına döndüklerinde büyük gürültü ile ağacın devrildiğini gören bir grup genç şoku atlattıktan sonra itfaiyeyi arayarak bilgi verdi. Ağacın altında kalmaktan son anda kurtulan gençlerden biri olan Fahri Can, "Şiddetli rüzgar vardı. Yoldan geçmemizden hemen sonra ağaç devrildi" dedi. Gelen itfaiye erleri testerelerle ağacı parçalara bölerek yol kenarına çekti.

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