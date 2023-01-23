Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da restoran alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Restoran#Avcılar
Avcılarda restoran alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 09:38

İstanbul Avcılar Küçükçekmece Gölü Sahili'nde bulunan restoran çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Yangın, dün saat 08.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki göl kenarında başladı. Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendirilen yangında ahşap restoran bir anda tutuştu. İçeride bulunan iş yeri sahibi Salih Bayram ile gece bekçisi kendilerini güçlükle dışarı attı. Gece bekçisinin saçları kısmen yandı. İhbar üzerine sevk edilen Avcılar İtfaiyesi ekibi, alevleri güçlükle söndürdü.

Avcılarda restoran alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi

restoran sahibi Salih Bayram, yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek, "Burası ahşap bir tesis. Alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradık. Gelip söndürdüler. Yaklaşık 500 bin liralık zararım var" dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi günün aydınlanmasının ardından restorana gelip tespitler yaptı. Soruşturma devam ediyor.

Haberin Devamı

Avcılarda restoran alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Restoran#Avcılar

BAKMADAN GEÇME!

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım

BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım?

#Kardeş Kıskançlığı