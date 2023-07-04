×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da reçel yaparken evi yakıyordu

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Yangın#Reçel
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 10:50

İstanbul Avcılar'da Müslüm Ayhan, arkadaşının bahçesinden topladığı vişnelerle reçel yapmak istedi. Ocakta unuttuğu tencere yangına neden oldu.

Haberin Devamı

Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde oturan Müslüm Ayhan'ın oturduğu birinci kattaki evden çıkan yoğun duman bir anda odaya ve binanın merdivenlerine doldu. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan araştırmada yoğun dumanın Müslüm Ayhan'ın evinden geldiği belirlendi.

Ayhan'ın reçel yapmak üzere tencerede kaynattığı vişnenin taştığı, kalan kısmının ise yanarak yoğun duman yayması üzerine ocağı söndürerek dışarı çıktığı anlaşıldı. 

"REÇELE DEĞİL TENCEREYE ÜZÜLDÜM"

Müslüm Ayhan, olay yerine gelen itfaiye erlerine evinin kapısını açarken, "Ben Tuncelili'yim elimden her şey gelir. Firuzköy Mahallesi'ndeki arkadaşımın önerisi üzerine bahçesindeki vişneleri toplayıp eve getirdim. Kiraz reçelini kitaptan okuyarak yaptım. Ocakta unutmuşum" dedi. Eşinin hastanede tedavi gördüğünü anlatan Müslüm Ayhan, üzerindeki dumanı tüten yanık reçelin üzerine su dökülmesine başta karşı çıkarken, "Reçele değil tencereye üzüldüm" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avcılar#Yangın#Reçel

BAKMADAN GEÇME!

İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme