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Gündem
Ali Çağlar TINBEK/İstanbul(DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

Avcılar'da polisten kaçan İranlı Esenyurt'ta 2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

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Avcılar'da polisten kaçan İranlı Esenyurt'ta 2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

AVCILAR'da polis ekipleri tarafından durdurulan taksiden kaçan İran uyruklu M.A., takip sonrası Esenyurt'ta yakalandı. M.A.'nın bulunduğu araçta yapılan aramalarda, 2 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Avcılar'da şüphe üzerine durdurmak istediği taksi yavaşladığı sırada, araçtan inen bir kişi hızla kaçmaya başladı. Şüpheli kişinin eşkalinin bildirilmesi üzerine polis alarma geçti. Şüpheli, Esenyurt Balıkyolu Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde bir araçla ilerlerken yakaladı. Gözaltına alınan İran uyruklu M.A.'nın aracında, 3 parça halinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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