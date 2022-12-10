Avcılar’da polisi 'Kafana sıkarım' diye tehdit etti! Biber gazı ile müdahale edildi

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’ndeki Milli Egemenlik Parkı yakınlarında meydana geldi. Fatih Caddesi'nden geçen bir takside tartışma olduğunu gören polis ekibi aracı durdurdu.

Araçta inen iki kişiden alkollü olduğu belirtilen kişi taşkınlık yapmaya başladı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri alkollü kişiyi sakinleştirmeye çalışmasına rağmen sonuç alamadı.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Bir türlü sakinleşmeyen ve polislerden birisine sürekli karşı çıkan adam 'Kafana sıkarım' diye tehditte bulundu. Çevredekilerden bir kişi tarafından kaydedilen olayda hakarete uğrayan polis bunun üzerine biber gazı ile müdahale etti. Arbede sırasında araya giren bir kişi polisi durdurmak isterken montunu yırttı. Polis kendisini engellemek isteyen kişi ile alkollü kişiye biber gazı ile müdahale etti.

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Gözaltına alınan alkollü kişi, çağrılan ambulansı ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polisi tehdit eden Kadir S. ve yanındaki 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Görgü tanığı Taha Hasan, "Polis takside tartışanları araçtan indirmeye çalıştı. İki kişi indi. Taksici aracı ileri park ederken aralarında tartışma çıktı. Sarhoş olan polisi tehdit etmeye çalıştı. Çok sabırlıydılar. Sarhoş olan polisi tehdit etmeye ve kafana sıkarım deyince onları ayırmaya çalışan adam polisi durdurmak isterken kolundaki kıyafeti yırttı. Polis diğerinin yanına da giderek onun da gözüne biber gazı sıktı" diye konuştu.