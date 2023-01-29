Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar’da parktaki su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Kuyu#Avcılar#Cemal Kış
Avcılar’da parktaki su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 11:02

Avcılar’da parktaki su kuyusuna düşen 14 yaşındaki Cemal Kış'ı itfaiye ekipleri kurtardı. Su kuyusunun girişindeki demir ızgaranın çalındığı iddia edilirken, yerine çürük tahta bırakıldığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, Firuzköy Mahallesi Ali Akverdi Parkı’nda meydana geldi. Korutürk Sokak'ta arkadaşı Halil Efe Çetintaş ile yürüyüş yapan Cemal Kış(14), parka girdi. Daha sonra sokakta bekleyen arkadaşının yanına parkın duvarına tırmanarak ulaşmaya çalışan Cemal Kış, girişinde tahta bulunan; parkta sulama için kullanılan 5 metre derinlikteki kuyuya düştü. Arkadaşının kuyuya düştüğünü gören Halil Efe Çetintaş, koşarak çevredeki iş yerlerinden yardım istedi. Çocuğun kuyuya düştüğünü görenler, durumu '112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine parka sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kuyudaki yaralı çocuğa merdiven uzattı. Kuyudan çalışmalar sonucu çıkarılan Cemal Kış, sağlık görevlileri tarafından sedye ile ambulansa taşındı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Cemal Kış, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay sırasında arkadaşının yanında bulunan Halil Efe Çetintaş, kuyunun ağzında bulunan tahtayı fark etmediklerini, arkadaşının kuyuya düşmesi ile çok korktuğunu söyledi. Parka gelen Avcılar Belediyesi yetkilileri, daha önce girişinde demir ızgara ile kapalı olduğu belirtilen kuyuda inceleme yaptı. Çevredekiler atık toplayıcıların su kuyusundaki demir ızgarayı çaldıklarını, kuyu ağzının açık kalmaması için üzerine tahta bırakıldığını iddia etti. Polis olaya ilgili incelemesini sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuyu#Avcılar#Cemal Kış

BAKMADAN GEÇME!

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü! ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi?

#Eğitim
Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli?

#Sağlık
Gizemli hastalık Şeyin sırrı neden hâlâ çözülemedi Her şey 2013te başladı 6 ay içinde bir zombiye dönüştüm

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı neden hâlâ çözülemedi? Her şey 2013'te başladı! '6 ay içinde bir zombiye dönüştüm'

#Havana Sendromu