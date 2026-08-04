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Avcılar’da parkta silahlı saldırı

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#AVCILAR#Silahlı Saldırı #PARK
Avcılar’da parkta silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 04:45

Avcılar’da parkta bulunan Aydın D., yanına yaklaşan 15-16 yaşlarındaki bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda yaralandı. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, Aydın D. hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’ndeki Ulusal Egemenlik Parkı’nda meydana geldi. Parkta bulunan Aydın D.'nin yanına yaklaşan 15-16 yaşlarındaki bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, Aydın D. yaralandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aydın D., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için dron destekli çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekibi çevrede detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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#AVCILAR#Silahlı Saldırı #PARK

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