×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da parkın içindeki kafe alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Kafe Yangını#Ahmet Yesevi Parkı
Avcılarda parkın içindeki kafe alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 00:09

Avcılar''da parkın içindeki kafede iddiaya göre, mutfak bölümünde çalışan personelin patates kızartılan yağlı tavaya su dökmesi nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Ahmet Yesevi Parkı'ndaki kafede çıktı. İddiaya göre, mutfak bölümünde patates kızartan personel yağ dolu tavanın içine su döktü. Bunun üzerine çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, kafede ise hasar oluştu.

Avcılarda parkın içindeki kafe alev alev yandı

Avcılarda parkın içindeki kafe alev alev yandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avcılar#Kafe Yangını#Ahmet Yesevi Parkı

BAKMADAN GEÇME!