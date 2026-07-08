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Avcılar’da park halindeki kamyonlardan hırsızlık kamerada

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#Kamyon#Hırsız#Kamera
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 10:22

Yeşilkent Mahallesi’nde park halindeki 2 kamyondan yaklaşık 8 bin lira değerinde elektronik parça ve kablo çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyon sahiplerinin şikâyeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, 5 Temmuz saat 15.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, boş arazide park halinde bulunan 2 kamyonun yanına geldi.

Avcılar’da park halindeki kamyonlardan hırsızlık kamerada

Şüpheli, araçların elektrik tesisatı ile fren sistemine bağlı elektronik parçaları sökerek yaklaşık 8 bin lira değerindeki malzemeleri yanında getirdiği torbaya koydu. Ardından olay yerinden uzaklaştı. Kamyon sahipleri, bir gün sonra araçları çalıştıramayınca hırsızlığı fark etti.

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Avcılar’da park halindeki kamyonlardan hırsızlık kamerada

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Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kamyon sahibi, şüphelinin görüntülerini tespit ederek polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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#Kamyon#Hırsız#Kamera

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