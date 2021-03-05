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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Avcılar'da palyaçolu, halaylı restoran açılışı! İnanılmaz görüntüler

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Avcılar'da palyaçolu, halaylı restoran açılışı! İnanılmaz görüntüler

İstanbul Avcılar'da kontrollü normalleşme döneminde bir restoranın açılışında müzikli, palyaçolu, halaylı gösteriye polis müdahale etti. Ekipler 'sosyal mesafe kurallarına' uyulmadığı gerekçesiyle gösteriyle izin vermezken, polisin uyarısı üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından Merkez Mahallesi'ndeki Talimhane Caddesi üzerinde yabancı uyruklu kişiler tarafından hazırlıkları günler öncesinden yapılan restoran için renkli açılış düzenlendi. İş yerinin çevresi balonlarla donatılırken, palyaço ve gösteri ekibi hazırlandı.

Avcılarda palyaçolu, halaylı restoran açılışı İnanılmaz görüntüler

TÜRKÇE VE ARAPÇA MÜZİKLER ÇALINDI

Kurulan ses sistemi ile Türkçe ve Arapça müzikler çalındı. Yoldan geçenlerin ilgi ile izlediği açılış için restoranın önünde toplananların sayısı giderek artarken, bazı çocuklara dürüm kebap ikram edildi. Üzerlerinde yöresel kıyafet bulunan 6 kişi, müzik eşliğinde oyun oynayarak halay çekti.

Avcılarda palyaçolu, halaylı restoran açılışı İnanılmaz görüntüler

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAĞI UYARISINDA BULUNULDU

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aşayiş ekibi otomobilinden yaptığı anonsla salgın hastalık tehdidinin henüz bitmediğini, toplananların sosyal mesafeye uygun davranmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

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RESTORANLARIN SON DURUMU

Restoran ve kafeler ‘kontrollü normalleşme’ döneminde yüzde 50 kapasite ile açıldı. Restoranlar saat 09.00-19.00 arasında hizmet verebiliyor. Esnaf lokantaları, fast food’cular, kafeler ilgiden memnun. ‘Fine-dining’ hizmet veren alkollü restoran sahipleri ile işletmecileri ise ‘Açıldık ama durum pek de güllük gülistanlık değil’ diyor.

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